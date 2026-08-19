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Ο λόγος που ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να φορέσει τον αριθμό «65» και στην Ντόρτμουντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο λόγος που ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να φορέσει τον αριθμό «65» και στην Ντόρτμουντ

O Γιάννης Κωνσταντέλιας, θα αγωνίζεται για τα επόμενα πέντε χρόνια στη Ντόρτμουντ, φορώντας τον αριθμό «45» στη φανέλα. Γιατί όμως δεν επέλεξε το «65» που φορούσε στον ΠΑΟΚ;

Στον αστερισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια κινείται το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και η Ντόρτμουντ, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να αφήνει τον ΠΑΟΚ και να μετακομίζει στη Γερμανία για τους Βεστφαλούς.

Ο «Ντέλιας» θα φορά τα κίτρινα ως το 2031 και θα «κουβαλά» τον αριθμό 45 στην πλάτη. Ωστόσο η συγκεκριμένη επιλογή προξένησε έκπληξη σε πολλούς καθώς αρκετοί ήταν εκείνοι που περίμεναν ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα επιλέξει το «65» που φορούσε στον ΠΑΟΚ!Ωστόσο αυτό δεν μπορούσε να συμβεί, καθώς στην Bundesliga, το πρωτόκολλο, επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να επιλέγουν αριθμούς από το 1 μέχρι και το 49!

Θυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντέλιας, που έγινε ευρέως γνωστώς με το «65», είχε φορέσει μεταξύ άλλων και το «7» στον ΠΑΟΚ, ενώ κατά την παρουσία του στην Εθνική ομάδα, έχει φορέσει μεταξύ άλλων το 17, το 18, το 19 και το 20.

SPORT-FM.GR 

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