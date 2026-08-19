Ο λόγος που ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να φορέσει τον αριθμό «65» και στην Ντόρτμουντ

Στον αστερισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια κινείται το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και η Ντόρτμουντ, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να αφήνει τον ΠΑΟΚ και να μετακομίζει στη Γερμανία για τους Βεστφαλούς.

Ο «Ντέλιας» θα φορά τα κίτρινα ως το 2031 και θα «κουβαλά» τον αριθμό 45 στην πλάτη. Ωστόσο η συγκεκριμένη επιλογή προξένησε έκπληξη σε πολλούς καθώς αρκετοί ήταν εκείνοι που περίμεναν ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα επιλέξει το «65» που φορούσε στον ΠΑΟΚ!Ωστόσο αυτό δεν μπορούσε να συμβεί, καθώς στην Bundesliga, το πρωτόκολλο, επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να επιλέγουν αριθμούς από το 1 μέχρι και το 49!

Θυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντέλιας, που έγινε ευρέως γνωστώς με το «65», είχε φορέσει μεταξύ άλλων και το «7» στον ΠΑΟΚ, ενώ κατά την παρουσία του στην Εθνική ομάδα, έχει φορέσει μεταξύ άλλων το 17, το 18, το 19 και το 20.

Giannis #Konstantelias wird beim #BVB mit der 45 auflaufen. Eigentlich hat der Grieche ein Vorliebe für die 65, die er auch bei PAOK trug. Da in der Bundesliga aber nur Rückennummern bis 49 erlaubt sind, hat er sich in Dortmund für die 45 entschieden.



🗞️ @BILD #BVB pic.twitter.com/IELPF7aTEc — Lafonate (@LafonateBVB) August 18, 2026

SPORT-FM.GR