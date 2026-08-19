Λίσι: «Πρέπει να φτιάξουμε κάτι στη μετά-Ντέλια εποχή...»

Με τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια να απορροφά μεγάλο χρονικό κομμάτι, ο Αλέσιο Λίσι προσπάθησε να ρίξει το βάρος στη σπουδαιότητα του αγώνα κόντρα στην Μπραν, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τους Νορβηγούς (Πέμπτη 20/8, 20:45 - Γήπεδο Τούμπας), για τα πλέι οφ του Conference League.

Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός δεν έκρυψε το πόσο σημαντική θα είναι η απώλεια του Κωνσταντέλια, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ωστόσο στάθηκε στην εμπιστοσύνη που έχει στους διαθέσιμους παίκτες, ενώ επισήμανε ότι θα γίνουν μεταγραφές ώστε να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το ρόστερ ενόψει της σεζόν 2026-27 που έχει ήδη ξεκινήσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λίσι:

-Για τις απουσίες της Μπραν (σ.σ. είναι τιμωρημένος ο εξτρέμ Κρίσταλ Μάνι Ίνγκασον και τραυματίες, μεταξύ άλλων, ο στόπερ Νανά Κουαμέ Μποάκιε, ο φορ Νόα Χολμ και οι εξτρέμ Ούλρικ Μάτισεν, Σέβαρ Άτλι Μάγκνουσον): «Η Μπραν έχει πολλές εναλλακτικές. Και εμείς παίζουμε με απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μία ισορροπία».

-Για το τι ματς περιμένει: «Περιμένω ένα παιχνίδι που θα πιέσει πολύ η Μπραν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών. Χρειάζεται να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος (σ.σ. έχει δώσει ήδη 17 αγώνες στην Eliteserien)».

-Για τη σπουδαιότητα του αυριανού αγώνα: «Αύριο είναι το πιο σημαντικό ματς. Πρέπει να τα δώσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταστάσεις, με την απουσία του τιμωρημένου Αντρίγια Ζίβκοβιτς για παράδειγμα, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο ματς με τη Μπραν και να μπούμε στην Ευρώπη».

-Για το αν φοβάται το ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει συγκεντρωμένα στα παιχνίδια: «Στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ έπρεπε να κερδίσουμε. Στο Βέλγιο ήμασταν κακοί. Είναι το πέμπτο επίσημο ματς. Τα τρία πρώτα ήταν καλά, οπότε χρειάζεται να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα του τελευταίου ματς. Ελπίζω αύριο να δούμε την ομάδα που βλέπαμε μέχρι πριν το Βέλγιο».

-Για το αν οι παίκτες του είναι ικανοί να αντέξουν τη ζέστη συγκριτικά με αυτούς της Μπραν: «Για μένα, συγκριτικά με τη ζέστη, είναι πιο σημαντικό ότι η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι πιο σημαντικό».

-Για το αν θα αλλάξει το πλάνο μετά την παραχώρηση του ‘’Ντέλια’’: «Πρέπει να φτιάξουμε κάτι, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ καλού επίπεδου. Έχουμε δύο μεγάλες μάχες και πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν για να ανταποκριθούμε στην μετά Κωνσταντέλια εποχή».

-Για τις αντιδράσεις του κόσμου λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια: «Είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, έχουμε εκ των κορυφαίων οπαδών στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα».

-Για τις μεταγραφικές ανάγκες κι αν άλλαξε κάτι μετά την μεταγραφή του Κωνσταντέλια: «Ο Κωνσταντέλιας ήταν ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Πρέπει να υπογράψουμε κάτι σ' αυτή τη θέση, σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση. Χρειάζεται να βρούμε παίκτες σ' αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον ‘’Ντέλια’’. Ίσως και δύο παίκτες. Αλλά είναι αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης.

-Για το τι είπε στον Ντέλια όταν πήγε να αποχαιρετήσει συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο: «Κάναμε μία καλή συζήτηση χθες (18/8) που ήρθε στην προπόνηση, δεν θα τα πω όλα προφανώς. Του είπα ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και του ευχήθηκα τα καλύτερα».

ΑΠΕ - ΜΠΕ