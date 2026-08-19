ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει για νέο «ΜΠΑΜ» μετά τον Σαλάχ η Τράμπζονσπορ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάει για νέο «ΜΠΑΜ» μετά τον Σαλάχ η Τράμπζονσπορ

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, η Τράμπζονσπορ ετοιμάζεται να πυροδοτήσει... νέα βόμβα, θέλοντας να αποκτήσει τον Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ.

Μία από τις κορυφαίες και πιο απρόσμενες μεταγραφές του καλοκαιριού, πραγματοποίησε η Τράμπζονσπορ, με την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο τουρκικός σύλλογος «τίναξε την μπάνκα στον αέρα» και πρόσθεσε στο δυναμικό της εναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της τελευταίας δεκαετίας, εναν χρόνο μετά την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις της για τη φετινή χρονιά.

Η πρώην ομάδα των Τάσου Μπακασέτα και Μανώλη Σιώπη, δεν δείχνει διατεθειμένη να σταματήσει εκεί. Δύο εβδομάδες μετά το «μπαμ» με τον Αιγύπτιο αστέρα, η Τράμπζονσπορ στοχεύει σε νέα μεγάλη μεταγραφή, θέλοντας να εντάξει στο δυναμικό της, τον Καρίμ Μπενζεμά!

Το μέλλον του Γάλλου στην Αλ Χιλάλ, είναι τουλάχιστον αβέβαιο. Η κατάσταση μεταξύ παίκτη και ομάδας είναι τεταμένη, καθώς η Αλ Χιλάλ θέλει να ξεφορτωθεί το «βαρύ» συμβόλαιο του κατόχου της «Χρυσής Μπάλας» του 2022, την ώρα που ο ιδιος ζητά να πληρωθεί για ολο τον χρόνο, προκειμένου να αποχωρήσει.

Ο σύλλογος προσπάθησε να τον πουλήσει σε «νεοφώτιστες» ομάδες της Saudi Pro League, αλλά ο Μπενζεμά απέρριψε κάθε τέτοια περίπτωση.

Ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης ηρθε σε αντιπαράθεση και με τον προπονητή, Σιμόνε Ιντσάγκι και η Αλ Χιλάλ, είναι αποφασισμένη να βρει τρόπο να τερματίσει το συμβόλαιό του.

Οπως εχει διαμορφωθεί η κατάσταση, η Τράμπζονσπορ μπορεί να προσφέρει τα χρήματα που ζητούν οι Σαουδάραβες και να δώσει ενα νέο κίνητρο στον Μπενζεμά, να αποδείξει οτι μπορει ακόμα να αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο, εχοντας μάλιστα δίπλα του, εναν παίκτη του δικού του βεληνεκούς...

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βλέπει αδιέξοδο με Άλβαρες και στρέφεται σε Λαουτάρο η Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Χάνει και τα δυο ματς με Μπραν ο Ζίβκοβιτς

Super League

|

Category image

Πολύ φαρμάκι, μα ήπιε και... νέκταρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φέρνει Κονατέ η Νέα Σαλαμίνα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Από πού έφθασαν οι 27 στον Αρχάγγελο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντιπρόεδρος της FIFA απέσυρε την εμπιστοσύνη του στον Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Τεσσάρα για την ΑΕΛ στο φιλικό με την Ε.Ν Ύψωνα

ΑΕΛ

|

Category image

Προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς

La Liga

|

Category image

Με την ελπίδα για άλλη… εικόνα

ΑΕΚ

|

Category image

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που ενδέχεται να χάσει ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Σα Πίντο: «Δέχομαι τον χαρακτηριστικό του φαβορί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε» - Καθησύχασε για Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και χειρουργήθηκε ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανανέωσε με τη Williams ο Σάινθ με «χρυσό» συμβόλαιο

AUTO MOTO

|

Category image

«Βόμβες» στη FIFA πριν τις εκλογές: «Αυτοκαταστροφή» για τον Ινφαντίνο - «Έχασε την εμπιστοσύνη μου» λέει αντιπρόεδρος της FIFA

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Διαβαστε ακομη