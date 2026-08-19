Πάει για νέο «ΜΠΑΜ» μετά τον Σαλάχ η Τράμπζονσπορ

Μία από τις κορυφαίες και πιο απρόσμενες μεταγραφές του καλοκαιριού, πραγματοποίησε η Τράμπζονσπορ, με την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο τουρκικός σύλλογος «τίναξε την μπάνκα στον αέρα» και πρόσθεσε στο δυναμικό της εναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της τελευταίας δεκαετίας, εναν χρόνο μετά την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις της για τη φετινή χρονιά.

Η πρώην ομάδα των Τάσου Μπακασέτα και Μανώλη Σιώπη, δεν δείχνει διατεθειμένη να σταματήσει εκεί. Δύο εβδομάδες μετά το «μπαμ» με τον Αιγύπτιο αστέρα, η Τράμπζονσπορ στοχεύει σε νέα μεγάλη μεταγραφή, θέλοντας να εντάξει στο δυναμικό της, τον Καρίμ Μπενζεμά!

Το μέλλον του Γάλλου στην Αλ Χιλάλ, είναι τουλάχιστον αβέβαιο. Η κατάσταση μεταξύ παίκτη και ομάδας είναι τεταμένη, καθώς η Αλ Χιλάλ θέλει να ξεφορτωθεί το «βαρύ» συμβόλαιο του κατόχου της «Χρυσής Μπάλας» του 2022, την ώρα που ο ιδιος ζητά να πληρωθεί για ολο τον χρόνο, προκειμένου να αποχωρήσει.

Ο σύλλογος προσπάθησε να τον πουλήσει σε «νεοφώτιστες» ομάδες της Saudi Pro League, αλλά ο Μπενζεμά απέρριψε κάθε τέτοια περίπτωση.

Ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης ηρθε σε αντιπαράθεση και με τον προπονητή, Σιμόνε Ιντσάγκι και η Αλ Χιλάλ, είναι αποφασισμένη να βρει τρόπο να τερματίσει το συμβόλαιό του.

Οπως εχει διαμορφωθεί η κατάσταση, η Τράμπζονσπορ μπορεί να προσφέρει τα χρήματα που ζητούν οι Σαουδάραβες και να δώσει ενα νέο κίνητρο στον Μπενζεμά, να αποδείξει οτι μπορει ακόμα να αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο, εχοντας μάλιστα δίπλα του, εναν παίκτη του δικού του βεληνεκούς...

athletiko.gr