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Πρώτη «παράσταση» με παλιούς… γνωστούς

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Πρώτη «παράσταση» με παλιούς… γνωστούς

Η Ανόρθωση θα μετρήσει δυνάμεις κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Κάτι σαν πρόβα… τζενεράλε είναι για την Ανόρθωση η σημερινή (20:00) φιλική αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος». Δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της σεζόν, είναι μία καλή ευκαιρία μπροστά στο κοινό της, να μετρήσει δυνάμεις, απέναντι σε ένα ποιοτικό αντίπαλο.

Είναι η πρώτη «παράσταση» μέσα στην έδρα της και είναι ένα συναπάντημα με παλιούς… γνωστούς αφού λόγω του εμπάργκο μεταγραφών, δεν έγιναν «εμβολιασμοί» στο ρόστερ.

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο θα νιώσει για πρώτη φορά σε συνθήκες αγώνα τον Ανορθωσιάτικο παλμό, έχοντας πάρει πάντως μία πρώτη γεύση από την ανοικτή προπόνηση. Ο Σέρβος τεχνικός θέλει να δει στοιχεία της φιλοσοφίας του, να αποτυπώνονται στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θέλει να έχει πολλά να διορθώσει στον χρόνο που απομένει μέχρι την έναρξη του μαραθωνίου.

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