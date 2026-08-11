Ανακοίνωσε τη συμφωνία με ΑΠΟΕΛ η Ομόνοια Αραδίππου

Τη συμφωνία της με τον ΑΠΟΕΛ για τον δανεισμό του Γκάμπριελ Περέιρα ανακοίνωσε η Ομόνοια Αραδίππου.

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος πορτιέρο μετά από δύο χρόνια με τα γαλαζοκίτρινα θα αγωνιστεί την προσεχή σεζόν στα «περιστέρια» με τη μορφή δανεισμού.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας Αραδίππου:

Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας, υπό την μορφή δανεισμού από τον ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Gabriel Pereira!

Καλωσορίζουμε τον Gabriel στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!