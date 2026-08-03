Έριξαν το σύστημα οι ΑΠΟΕΛίστες!

Στις 19:26 η επετειακή φανέλα των γαλαζοκιτρίνων για τα 100χρονα ήταν στην διάθεση του κόσμου μέσω του Orange Shop, ωστόσο η μεγάλη επισκεψιμότητα, προκάλεσε... βλάβη! Λίγο αργότερα, ο ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε πως το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Αναλυτικά: Επετειακή Εμφάνιση – 100 Χρόνια ΑΠΟΕΛ!Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου του ΑΠΟΕΛ και η πρωτοφανής επισκεψιμότητα στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Orange Shop προκάλεσαν υπερφόρτωση του συστήματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα διεκπεραίωσης των αγορών στα πρώτα λεπτά.Το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως και η διαδικασία προπώλησης συνεχίζεται κανονικά.