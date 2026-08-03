Ο Μακρόν φέρεται να «μπλόκαρε» το σχέδιο ιδιωτικών επενδύσεων στη FIFA

Ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απόσυρση του αμφιλεγόμενου σχεδίου της FIFA για άνοιγμα των διεθνών διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με τη γαλλική «L’ Equipe», ο πρόεδρος της Γαλλίας κινητοποιήθηκε έντονα στο παρασκήνιο, παρότι δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια για την κρίση που συγκλονίζει την παγκόσμια ομοσπονδία.

«Υπάρχει ισχυρή κινητοποίηση από την πλευρά του προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του Μακρόν, επιβεβαιώνοντας ότι το Ελιζέ παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις.

Η πρόθεση της FIFA να επιτρέψει την είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων φέρεται να προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γάλλου προέδρου.

Ο Μακρόν, ο οποίος εμφανίζεται απόλυτα αντίθετος με το συγκεκριμένο σχέδιο, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους φέρεται να ζήτησε να διατηρηθεί «η ενότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αποφεύγοντας τις διασπάσεις».

Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε τελικά από τον Ινφαντίνο, ωστόσο ο Μακρόν εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει δημόσια την αποχώρηση του επικεφαλής της FIFA, όπως είχε προτείνει ο Βρετανός πρωθυπουργός, επιλέγοντας πιο προσεκτική στάση.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι «η Γαλλία στηρίζει πλήρως τον Αλεξάντερ Τσέφεριν», συντασσόμενη με τη γραμμή της UEFA. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή την έντονη αντίθεσή της στο σχέδιο και φέρεται να εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών.

Η παρέμβαση του Μακρόν ενισχύει την πίεση προς τον Ινφαντίνο, ο οποίος εμφανίζεται ολοένα και πιο απομονωμένος. Την ίδια στιγμή, η αντιπαράθεση γύρω από το μέλλον των διεθνών διοργανώσεων αναδεικνύει τις βαθιές διαφωνίες στο εσωτερικό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.