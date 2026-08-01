Το πρώτο γαλαζοκίτρινο ραντεβού με φόντο τα 100χρονα - Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

Συνάντηση στο ανοικτό Αμφιθέατρο του παλαιού ΓΣΠ θα έχουν την Πέμπτη 6 Αυγούστου, όσοι αποτελούν το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ.

Στις 20:00, θα γίνει η πρώτη επίσημη εκδήλωση για τα 100χρονα του συλλόγου και έχει ετοιμαστεί μία βραδιά η οποία, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας αλλά και του σωματείου, θα «είναι γεμάτη ιστορία, συγκίνηση και περηφάνια» και «το παρελθόν θα συναντήσει το παρόν, μέσα από την παρουσία σπουδαίων μορφών και θρύλων»

Αναλυτικά η ενημέρωση: «Τα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου ΑΠΟΕΛ και της ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ προσκαλούν ολόκληρη την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ, στην πρώτη επίσημη εκδήλωση των εορτασμών για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής και ιστορίας του Συλλόγου μας.

🔵Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026

🕗 20:00

📍 Ανοικτό Αμφιθέατρο Παλαιού ΓΣΠ

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, στις αξίες και στη διαδρομή του μεγαλύτερου Συλλόγου της Κύπρου, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το επίσημο επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ, το έμβλημα που θα συνοδεύει όλες τις ομάδες του Συλλόγου μας κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης θα έχει η πρώτη προβολή ενός ειδικά δημιουργημένου επετειακού βίντεο, μέσα από το οποίο θα ζωντανέψει η διαχρονική εξέλιξη του εμβλήματος του ΑΠΟΕΛ, της θρυλικής Γαλαζοκίτρινης Ασπίδας, ενός συμβόλου που επί έναν αιώνα εκφράζει την ταυτότητα, τις αξίες και την υπερηφάνεια του Συλλόγου μας.

Παράλληλα, μέσα από θεματικές ενότητες, θα παρουσιαστεί η μεγάλη αθλητική οικογένεια του ΑΠΟΕΛ, με τη συμμετοχή όλων των αθλημάτων που διατηρεί ο Σύλλογος, αναδεικνύοντας τη διαχρονική του προσφορά στον κυπριακό αθλητισμό. Η βραδιά θα είναι γεμάτη ιστορία, συγκίνηση και περηφάνια.

Μια βραδιά όπου το παρελθόν θα συναντήσει το παρόν, μέσα από την παρουσία σπουδαίων μορφών και θρύλων που σημάδεψαν την εκατοντάχρονη πορεία του ΑΠΟΕΛ».