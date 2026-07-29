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Kακά μαντάτα για Μαντσίνι, περνά την πόρτα του χειρουργείου

ΓΗΠΕΔΟ

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Kακά μαντάτα για Μαντσίνι, περνά την πόρτα του χειρουργείου

Τι έδειξαν οι εξετάσεις και πότε αναμένεται η επιστροφή του στη δράση

Επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Μαντσίνι.

Ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ υπέστη ρήξη της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και οι εξιδεικευμένες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δεν άφησαν άλλο περιθώριο: Ο 29χρονος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος καθώς δεν μπορεί να αποθεραπευτεί με αγωγή.

Έτσι, ο Μαντσίνι θα χάσει το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς θα επιστρέψει στην δράση -εκτός απροόπτου- στα μέσα Οκτωβρίου.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

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