Kακά μαντάτα για Μαντσίνι, περνά την πόρτα του χειρουργείου

Επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Μαντσίνι.

Ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ υπέστη ρήξη της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και οι εξιδεικευμένες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δεν άφησαν άλλο περιθώριο: Ο 29χρονος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος καθώς δεν μπορεί να αποθεραπευτεί με αγωγή.

Έτσι, ο Μαντσίνι θα χάσει το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς θα επιστρέψει στην δράση -εκτός απροόπτου- στα μέσα Οκτωβρίου.