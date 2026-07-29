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Μπρέσια, τίτλοι τέλους σε 114 χρόνια ιστορίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπρέσια, τίτλοι τέλους σε 114 χρόνια ιστορίας

Η πτώση της Μπρέσια άρχισε να επιταχύνεται πριν από ενάμιση χρόνο, όταν ήρθαν στο φως παρατυπίες στους μισθούς και τις πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης

Δικαστήριο της Μπρέσια διέταξε τη δικαστική εκκαθάριση του συλλόγου της Λομβαρδίας, θέτοντας τέλος σε μια ιστορία 114 ετών που εκτείνεται στη Serie A και τη Serie B.

Οι δικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Μπρέσια βρισκόταν σε «σαφές καθεστώς αφερεγγυότητας» και έκριναν ότι οι λύσεις που παρουσιάστηκαν δεν επαρκούσαν για να εγγυηθούν τη συνέχεια του συλλόγου. Έτσι, ένας από τους ιστορικούς συλλόγους του ιταλικού ποδοσφαίρου καταδικάστηκε σε εξαφάνιση για πάντα.

Η απόφαση επιβεβαιώνει το τέλος ενός από τους πιο γνωστούς συλλόγους στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ο οποίος ασφυκτιά από χρέος σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ και μια σειρά οικονομικών προβλημάτων που τελικά οδήγησαν στην αποβολή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η πτώση της Μπρέσια άρχισε να επιταχύνεται πριν από ενάμιση χρόνο, όταν ήρθαν στο φως παρατυπίες στους μισθούς και τις πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης.

Οι έρευνες οδήγησαν σε αθλητικές κυρώσεις, ποινή οκτώ βαθμών και υποβιβασμό, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη επισφαλή οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Στη συνέχεια, ο σύλλογος δεν κατάφερε να εγγραφεί στη Serie C και έχασε την άδεια, κλείνοντας κάθε πιθανότητα επιβίωσης στο ιταλικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η Μπρέσια, ομάδα που έχουν αγωνιστεί μεταξύ άλλων οι, Γκουαρντιόλα, Μπάτζιο, Χάτζι, Πίρλο και Τονάλι, εξαφανίζεται.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, ο ιδιοκτήτης του συλλόγου Μάσιμο Τσελίνο, αντέδρασε με πικρία. «Είναι απλώς μια τιμωρία. Δεν πίστευα ότι η πικρία θα μπορούσε να υπερισχύσει της λογικής», είπε ο Ιταλός επιχειρηματίας, ο οποίος προειδοποίησε επίσης για τις οικονομικές συνέπειες της διαδικασίας για τους πιστωτές.

«Το πρόβλημα είναι ότι οι πιστωτές θα χάσουν περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο Τσελίνο, αποδεχόμενος μια απόφαση που θεωρεί αδύνατο να ανατραπεί.

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ΔΙΕΘΝΗ

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