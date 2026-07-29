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ΑΠΟΕΛ: Επετειακή εμφάνιση, 100 χρόνων!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΠΟΕΛ: Επετειακή εμφάνιση, 100 χρόνων!

Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προαγορά των συλλεκτικών πακέτων για την επετειακή φανέλα του ΑΠΟΕΛ

  • Τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026, στις 18:30, η σελίδα του Orange Shop θα «παγώσει» και θα αρχίσει να καταγράφει αυτόματα τη σειρά προτεραιότητας όλων των επισκεπτών.
  • Στις 19:26, η διαδικασία προαγοράς θα ενεργοποιηθεί και οι επισκέπτες θα εξυπηρετούνται διαδοχικά, αποκλειστικά με βάση τη σειρά προτεραιότητας που θα έχουν εξασφαλίσει κατά την είσοδό τους στη σελίδα.

Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας από τώρα στο https://www.orangeshop.com.cy

Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την αγορά σας, είναι απαραίτητο να διαθέτετε λογαριασμό στο APOEL Orange Shop.

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό, δημιουργήστε τον έγκαιρα και βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα στοιχεία σύνδεσής σας, ώστε την ημέρα έναρξης της προαγοράς να μπορέσετε να συμμετάσχετε στη διαδικασία χωρίς καθυστερήσεις.

Ετοιμαστείτε έγκαιρα και εξασφαλίστε τη θέση σας στη σειρά προτεραιότητας.

Σημαντικές πληροφορίες:

  1. Κάθε μέλος που έχει ήδη λογαριασμό στο Orange Shop ή θα δημιουργήσει μέχρι και τις 03/08, θα δικαιούται να αγοράσει μόνο ένα (1) από τα τρία διαθέσιμα συλλεκτικά πακέτα.
  2. Όλα τα πακέτα διατίθενται αποκλειστικά με προαγορά.
  3. Η παράδοση των συλλεκτικών πακέτων θα πραγματοποιηθεί εντός Νοεμβρίου 2026.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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