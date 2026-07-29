Στον τελικό της σφαιροβολίας ο Πέτρος Μιχαηλίδης

Την πρόκρισή του στον τελικό τής σφαιροβολίας, στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες τής Γλασκόβης, εξασφάλισε ο Πέτρος Μιχαηλίδης!

Ο αθλητής τού Απόστολου Παρέλλη κατέλαβε συνολικά την 8η θέση από τα δύο προκριματικά γκρουπ ρίχνοντας 18,70μ. στη δεύτερη προσπάθειά του (18,55μ. η πρώτη, 18,45μ. η τρίτη).

Έτσι, έπειτα από μία καλή πρωινή προπόνηση, «μαθαίνοντας» και τη βαλβίδα, ο πρωταθλητής μας, ο οποίος βρίσκεται σε αρκετά καλή αγωνιστική κατάσταση, αναμένεται στον τελικό να κυνηγήσει αρχικά την κατάρριψη τής ατομικής του επίδοσης (19,49μ.) και όπου τον βγάλει...

Ο τελικός της σφυροβολίας ανδρών είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Πέμπτη (30/07) στις 21:00.