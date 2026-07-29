Με μια ενδεκάδα ταλαντούχα νιάτα στο Παγκόσμιο Κ20!

Η πιο σημαντική διοργάνωση μικρών ηλικιακών κατηγοριών είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, το οποίο θα διεξαχθεί στο επιβλητικό «Χέιγουορντ Φιλντ» στην πόλη Γιουτζίν τής Πολιτείας Όρεγκον, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου 2026. Ο κυπριακός στίβος θα δηλώσει «παρών» σε αυτήν τη σημαντική διοργάνωση των μελλοντικών αστέρων τού παγκόσμιου στίβου, με μια ενδεκάδα ταλαντούχων αθλητών και αθλητριών, οι οποίοι κατάφεραν, στο περιθώριο που έθεσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία και έληξε στις 26/07/26, να πετύχουν τα όρια πρόκρισης, κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 2007, το 2008, το 2009 ή το 2010. Και ο κυπριακός στίβος αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια για το γεγονός ότι εκπροσωπείται από παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί σε όλες τις χρονολογίες! Άρα στην αποστολή για το Όρεγκον, μετέχουν από 15χρονα μέχρι 19χρονα παιδιά, τα οποία θα πάρουν πολύ σημαντικές εμπειρίες για το μέλλον, με κάποια να μπορούν να διεκδικήσουν και διάκριση, με προκρίσεις σε τελικούς και -γιατί όχι- κατάκτησης μεταλλίων!!! Θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι η μεγαλύτερη αποστολή που στέλνουμε σε Παγκόσμιο Κ20, δείγματος τής πολύ καλής «φουρνιάς» νεαρών αθλητών και αθλητριών που διαθέτει ο κυπριακός στίβος!!!

Η κυπριακή αποστολή αποτελείται από πέντε (5) αθλητές και έξι (6) αθλήτριες, με προκρίσεις σε 11 αγωνίσματα. Ωστόσο, η Μαρίνα Χατζηκώστα θα αγωνιστεί μόνο στη δισκοβολία και όχι και στη σφαιροβολία, αφού τα δύο αγωνίσματα «συγκρούονται» στο πρόγραμμα! Όλα τα παιδιά, παρά το ότι προέρχονται από μεγάλη, δύσκολη και επίπονη χρονιά, αναμένεται να τα δώσουν όλα για να «κερδίσουν» πρώτα τον εαυτό τους και όπου τούς βγάλει. Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τούς 11 αθλητές και αθλήτριές μας που έχουν εξασφαλίσει τα όρια - πρόκρισης, την αναφορά στην κορυφαία φετινή τους επίδοση και το όριο το οποίο έπρεπε να πετύχουν.

* Αρχηγός τής αποστολής στο Παγκόσμιο Κ20 θα είναι η ταμίας τής ΚΟΕΑΣ κ. Έλενα Ανδρέου και υπεύθυνοι προπονητές οι Σκεύη Θεοδώρου, Κωνσταντίνος Σταύρου, Πρόδρομος Κατσαντώνης και Μιχάλης Χαραλάμπους. Οι αναχωρήσεις για το Όρεγκον θα γίνουν σε ξεχωριστές ημερομηνίες, αναλόγως των υποχρεώσεων των αθλητών και αθλητριών μας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Με βάση το προκαταρτικό πρόγραμμα, που δημοσίευσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες θα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

1η ΗΜΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΗΠΑ ΚΥΠ. ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:45 20:45 Σφυροβολία Εφήβων - προκριματικά Α΄ Γκρουπ

12:15 22:15 Σφυροβολία Εφήβων - προκριματικά Β΄ Γκρουπ

(Αλέξανδρος Γκαμράουι)

10:54 20:54 100μ. Νεανίδων - α΄ γύρος σειρές

(Κατερίνα Καραγιάννη)

11:44 21:44 100μ. Εφήβων - α΄ γύρος σειρές

(Αντώνης Κατσαντώνης, Λάμπρος Χριστοφίδης)

ΗΠΑ ΚΥΠ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00 04:00 Δισκοβολία Νεανίδων - προκριματικά Α΄ Γκρουπ

19:20 05:20 Δισκοβολία Νεανίδων - προκριματικά Β΄ Γκρουπ

(Μαρίνα Χατζηκώστα)

18:05 04:05 100μ. Νεανίδων - Ημιτελικά

(Κατερίνα Καραγιάννη);

18:28 04:28 100μ. Εφήβων - Ημιτελικά

(Αντώνης Κατσαντώνης, Λάμπρος Χριστοφίδης)

2η ΗΜΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΗΠΑ ΚΥΠ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:05 04:05 Δισκοβολία Νεανίδων - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Μαρίνα Χατζηκώστα);

20:35 06:35 100μ. Νεανίδων - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Κατερίνα Καραγιάννη);

20:50 06:50 100μ. Εφήβων - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Αντώνης Κατσαντώνης, Λάμπρος Χριστοφίδης)

3η ΗΜΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΗΠΑ ΚΥΠ. ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:05 20:05 Σφυροβολία Νεανίδων - προκριματικά Α Γκρουπ

11:30 21:30 Σφυροβολία Νεανίδων - προκριματικά Β Γκρουπ

(Ανθή Αποστολίδου)

10:30 20:30 100μ. εμπόδια Νεανίδων - α΄ γύρος σειρές

(Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα, Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι)

11:20 21:20 110μ. εμπόδια Εφήβων - α΄ γύρος σειρές

(Χαράλαμπος Ζήνωνος)

12:15 22:15 200μ. Νεανίδων - α΄ γύρος σειρές

(Μαριλίζα Πιττάκα, Κατερίνα Καραγιάννη)

13:10 23:10 200μ. Εφήβων - α΄ γύρος σειρές

(Αντώνης Κατσαντώνης)

ΗΠΑ ΚΥΠ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:05 03:05 Σφυροβολία Εφήβων - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Αλέξανδρος Γκαμράουι);

17:15 03:15 100μ. εμπόδια Νεανίδων - Ημιτελικά

(Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα, Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι);

17:40 03:40 110μ. εμπόδια Εφήβων - Ημιτελικά

(Χαράλαμπος Ζήνωνος);

18:55 04:55 200μ. Νεανίδων - Ημιτελικά

(Μαριλίζα Πιττάκα, Κατερίνα Καραγιάννη);

19:18 05:18 200μ. Εφήβων - Ημιτελικά

(Αντώνης Κατσαντώνης);

4η ΗΜΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΗΠΑ ΚΥΠ. ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12:50 22:50 Δισκοβολία Εφήβων - Προκριματικά Α Γκρουπ

14:00 00:00 Δισκοβολία Εφήβων - Προκριματικά Β Γκρουπ

(Αιμίλιος Αλεξάνδρου)

ΗΠΑ ΚΥΠ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19:35 05:35 100μ. εμπόδια Νεανίδων - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα, Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι);

19:45 05:45 110μ. εμπόδια Εφήβων - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Χαράλαμπος Ζήνωνος);

20:20 06:20 200μ. Νεανίδων - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Μαριλίζα Πιττάκα, Κατερίνα Καραγιάννη);

20:50 06:50 200μ. Εφήβων - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Αντώνης Κατσαντώνης);

5η ΗΜΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΗΠΑ ΚΥΠ. ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12:05 22:05 Σφυροβολία Νεανίδων - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ανθή Αποστολίδου);

12:10 22:10 Δισκοβολία Εφήβων - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Αιμίλιος Αλεξάνδρου);