Επίσημο: Τέλος ο Μπρόρσον από τον ΑΠΟΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Επίσημα παρελθόν ο Φρανζ Μπρόρσον ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης
Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:
Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε αμοιβαία συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Franz Brorsson για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συνεργασίας. Ευχαριστούμε τον Franz για την προσφορά και τη συνεργασία του με την ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία τόσο στην επαγγελματική του πορεία όσο και στην προσωπική του ζωή.