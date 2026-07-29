Νόιερ: «Είναι πολύ πιθανό να αποσυρθώ στο τέλος της σεζόν»

«Είναι πολύ πιθανό να αποσυρθώ στο τέλος της σεζόν», είπε ο Μάνουελ Νόιερ, τερματοφύλακας και αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου, στο Ρόταχ-Έγκερν, νότια του Μονάχου, όπου οι δύο φορές πρωταθλητές Γερμανίας προετοιμάζονται για τη σεζόν.

Την άνοιξη, ο 40χρονος Νόιερ επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν κατά μία σεζόν, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Εντάχθηκε στον σύλλογο το καλοκαίρι του 2011 από τη Σάλκε 04.

«Δεν πρόκειται να παίζω κάθε αγώνα σκεπτόμενος ότι μπορεί να είναι ο τελευταίος μου. Δεν με νοιάζει αν μπορεί να είναι η τελευταία μου φορά σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο. Αλλά είναι πολύ πιθανό να αποσυρθώ» στο τέλος της σεζόν, δήλωσε ο Μάνουελ Νόιερ.

«Στο 85% των περιπτώσεων, σίγουρα θα είχα αποσυρθεί» στο τέλος της περασμένης σεζόν, πρόσθεσε ο εμβληματικός τερματοφύλακας, ο οποίος είχε αφιερώσει χρόνο για να σκεφτεί πριν επεκτείνει το συμβόλαιό του στα μέσα Μαΐου.

«Αλλά με αυτήν την ομάδα, και με αυτό το επιτελείο, είναι απλώς μια ευχαρίστηση», δήλωσε.

«Έχουμε πάντα την ευκαιρία να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους, και είμαστε απόλυτα σε αυτό το επίπεδο με αυτήν την ομάδα. Αυτή η ομάδα, αυτή η δομή που έχουμε στον σύλλογο, αυτό είναι το 15% που με έκανε να αποφασίσω ότι έπρεπε να συνεχίσω», τόνισε ο Νόιερ.

Απουσίασε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, και στη συνέχεια ξανά στα μέσα Μαΐου, λόγω τραυματισμού στην αριστερή γάμπα, ο Νόιερ αποδείχθηκε καθοριστικός στον προημιτελικό του Champions League εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης (6-4 συνολικά).

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε το νταμπλ, αν και ο Νόιερ έχασε τον τελικό του Κυπέλλου εναντίον της Στουτγάρδης.

Επίσης, επέστρεψε από την διεθνή αποχώρησή του για να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο έληξε με αποκλεισμό από τη φάση των «32» εναντίον της Παραγουάης.

Δύο φορές νικητής του Champions League (2013, 2020), 13 φορές πρωταθλητής Γερμανίας και νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γερμανία το 2014 στο απόγειό του, όταν ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο.