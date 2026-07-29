Πέρασε στα ημιτελικά των 200μ. με σχετική άνεση η Ολίβια Φωτοπούλου

Στον ημιτελικό των 200μ. στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης προκρίθηκε η Ολίβια Φωτοπούλου, πετυχαίνοντας τον πρώτο από τους στόχους που έθεσε στο αγώνισμα.

Με χρόνο 23.62, η Κύπρια σπρίντερ κατετάγη δεύτερη στη 2η προκριματική σειρά και αυτό της έδωσε απευθείας το εισιτήριο για τον ημιτελικό της Πέμπτης, με τον 14ο καλύτερο χρόνο στο σύνολο των 35 αθλητριών!

Οι τρεις ημιτελικές σειρές είναι προγραμματισμένες στις 22:05.