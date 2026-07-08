ΒΙΝΤΕΟ: Η πορωτική ανάρτηση του ΑΠΟΕΛ για τα εισιτήρια διαρκείας

Στην πιο κάτω ανάρτηση προχώρησε ο ΑΠΟΕΛ, μέσω της οποίας καλεί τον κόσμο με τον δικό του τρόπο, να προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά: «Είναι οι στιγμές που έζησες και δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Είναι οι αγώνες που πανηγύρισες μέχρι δακρύων, οι ήττες που πόνεσαν, αλλά σε έκαναν να αγαπήσεις ακόμη περισσότερο αυτή την Ιδέα.

Είναι και εκείνες οι βραδιές που θα ήθελες να ήσουν εκεί, αλλά δεν τα κατάφερες. Εκείνες που τις έζησες από μια οθόνη ή τις άκουσες από ένα ραδιόφωνο, υποσχόμενος στον εαυτό σου πως την επόμενη φορά θα είσαι στην κερκίδα.

Είναι οι αναμνήσεις του παρελθόντος που σε συνοδεύουν σε όλη σου τη ζωή και οι ιστορίες που θα λες στα παιδιά και στα εγγόνια σου με περηφάνια.

Γι’ αυτό, ένα εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν των 100 χρόνων δεν είναι απλώς ένα εισιτήριο. Δεν είναι απλώς μία ακόμη χρονιά. Είναι η απόφασή σου να γίνεις κομμάτι της ιστορίας.

Γιατί σε δέκα, είκοσι ή πενήντα χρόνια, θα μπορείς να λες με περηφάνια:

“Ήμουν εκεί. Ήμουν στην κερκίδα, δίπλα στην Ιδέα, στη χρονιά που ο ΑΠΟΕΛ συμπλήρωσε 100 χρόνια ιστορίας”»