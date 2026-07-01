ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ: Πότε φεύγει για Ολλανδία - Επτά τα φιλικά τεστ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ: Πότε φεύγει για Ολλανδία - Επτά τα φιλικά τεστ

Ανακοινώθηκαν όλες οι λεπτομέρειες

Στις 4 Ιουλίου ορίστηκε το πρώτο… ραντεβού στον ΑΠΟΕΛ, για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα της πρωτεύουσας μέσω ανακοίνωσης ενημερώνει για το πρόγραμμα προετοιμασίας και τα φιλικά που έχουν διευθετηθεί.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

04-05/07 Εργομετρικά

06/07 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

22/07  ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός

25/07 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

27/07 ΦΙΛΙΚΟ TBA

31/07 Fortuna Sittard - ΑΠΟΕΛ

03/08 Επιστροφή

06/08 Καρμιώτισσα-ΑΠΟΕΛ

08/08 ΑΠΟΕΛ-Κηφισιά

16/08 Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ

22/08 Ολυμπιακός Λευκωσίας-ΑΠΟΕΛ

Οι προπονήσεις της ομάδας μας κατά την πρώτη περίοδο προετοιμασίας, θα διεξάγονται στο προπονητικό κέντρο «Αρχάγγελος», κεκλεισμένων των θυρών. Θα προγραμματιστεί μια ανοικτή προπόνηση με την παρουσία του κόσμου. Η ημερομηνία της, θα ανακοινωθεί αργότερα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ: Πότε φεύγει για Ολλανδία - Επτά τα φιλικά τεστ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στάνιτς και Ρόκα στην τελική ευθεία, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε

Ελλάδα

|

Category image

Κανένα εμπάργκο μεταγραφών για την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην τελική ευθεία οι ανανεώσεις των Γιόβιτς και Πήλιου

Ελλάδα

|

Category image

«Έδεσε» Καραμανώλη η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φέρνει στην Κύπρο τον Τζόρντι Κιντιγιά η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του NBA Cup, ποιοι είναι οι όμιλοι

NBA

|

Category image

Τι ισχύει και πότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Αγγλία – ΛΔ Κονγκό

World Cup 2026

|

Category image

Κλειστά… χαρτιά και κάλεσμα στήριξης

ΑΕΛ

|

Category image

Βέλγιο-Σενεγάλη: Ιστορική πρώτη συνάντηση με έπαθλο την πρόκριση στους «16»

World Cup 2026

|

Category image

Αγγλία – Κονγκό: Να δρέψει τους καρπούς της πρωτιάς από τον όμιλο

World Cup 2026

|

Category image

Η Τσέλιε άνοιξε τον… δρόμο για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτο ξεμούδιασμα με το μυαλό σε άλλο μέτωπο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ ο Εμπαπέ και πλησίασε το απόλυτο ρεκόρ του Μέσ

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη