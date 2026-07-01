Το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ: Πότε φεύγει για Ολλανδία - Επτά τα φιλικά τεστ
ΓΗΠΕΔΟ
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Στις 4 Ιουλίου ορίστηκε το πρώτο… ραντεβού στον ΑΠΟΕΛ, για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα της πρωτεύουσας μέσω ανακοίνωσης ενημερώνει για το πρόγραμμα προετοιμασίας και τα φιλικά που έχουν διευθετηθεί.
Αναλυτικά:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
04-05/07 Εργομετρικά
06/07 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
22/07 ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός
25/07 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
27/07 ΦΙΛΙΚΟ TBA
31/07 Fortuna Sittard - ΑΠΟΕΛ
03/08 Επιστροφή
06/08 Καρμιώτισσα-ΑΠΟΕΛ
08/08 ΑΠΟΕΛ-Κηφισιά
16/08 Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ
22/08 Ολυμπιακός Λευκωσίας-ΑΠΟΕΛ
Οι προπονήσεις της ομάδας μας κατά την πρώτη περίοδο προετοιμασίας, θα διεξάγονται στο προπονητικό κέντρο «Αρχάγγελος», κεκλεισμένων των θυρών. Θα προγραμματιστεί μια ανοικτή προπόνηση με την παρουσία του κόσμου. Η ημερομηνία της, θα ανακοινωθεί αργότερα.