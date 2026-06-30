Τα βρήκε με Μαντσίνι ο ΑΠΟΕΛ και παραμένει κάτοικος Λευκωσίας!

Μεταμεσονύχτιο φιρμάνι από τον ΑΠΟΕΛ!

Λίγο πριν τις δύο το ξημέρωμα (!), η ομάδα της πρωτεύουσας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποίησε την παραμονή του Μαντσίνι. Παρά τις ενδείξεις που έκαναν λόγο για φυγή του λόγω ειδικού όρου και επαφές του ποδοσφαιριστή με ομάδες της Ελλάδας, οι γαλαζοκίτρινοι κατάφεραν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ για τη νέα σεζόν!

Υπενθυμίζουμε πως μεταγράφηκε στον ΑΠΟΕΛ τον Ιανουάριο και κατέγραψε 19 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ.

Αναλυτικά: «Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Daniel Mancini για ανανέωση της συνεργασίας μας.

Ο Daniel Mancini απέδειξε την περσινή αγωνιστική περίοδο, με την ποιότητα, την αγωνιστική του παρουσία και τη συνέπεια που επέδειξε, ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέλος της ομάδας μας και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο ΑΠΟΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Αργεντινός πλάγιος επιθετικός, αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, να υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδα μας».