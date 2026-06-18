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Μένει στον ΑΠΟΕΛ ο MVP Κουλουμπρής

ΓΗΠΕΔΟ

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Μένει στον ΑΠΟΕΛ ο MVP Κουλουμπρής

Για άλλα δύο χρόνια στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει ο Κωνσταντίνος Κουλουμπρής.

Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον MVP του περσινού πρωταθλήματος για ανανέωση της συνεργασίας τους, με το τμήμα φούτσαλ του ΑΠΟΕΛ να εκφράζει την περηφάνια του για το ντιλ.

Η ανακοίνωση:

Ο Κωνσταντίνος Κουλουμπρής θα συνεχίσει να φορά τα γαλαζοκίτρινα και να ηγείται της προσπάθειας του ΑΠΟΕΛ Futsal για ακόμη δύο χρόνια.

Ο περσινός MVP του Πρωταθλήματος, ένας αθλητής που αποτελεί σημείο αναφοράς για το κυπριακό futsal, παραμένει στο σπίτι του. Με την ποιότητα, την προσωπικότητα και τη νοοτροπία νικητή που τον χαρακτηρίζουν, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και έδωσε το παράδειγμα μέσα και έξω από το γήπεδο.

Η ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Κωνσταντίνο αποτελεί μια κίνηση ουσίας και σταθερότητας, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω στις επιτυχίες της περσινής χρονιάς και να θέτουμε ακόμη υψηλότερους στόχους για το μέλλον.

Κωνσταντίνε, είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε μαζί.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2028. 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλΑΠΟΕΛ

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