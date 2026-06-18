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Στο «Wall of Legends» του ΑΠΟΕΛ ο Λιασής

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο «Wall of Legends» του ΑΠΟΕΛ ο Λιασής

Σε μια κίνηση με συμβολικό χαρακτήρα, ο Σάββας Λιασής έγινε ο πρώτος... αγοραστής και δεύτερος κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας στη νότια εξέδρα του ΑΠΟΕΛ (μετά την τιμητική παραχώρηση εισιτηρίου διαρκείας στη μνήμη του Ντίνου Ιορδάνους), εξασφαλίζοντας θέση στο «Wall of Legends» των γαλαζοκιτρίνων.

Με αυτόν τον τρόπο ο υποψήφιος επενδυτής του ΑΠΟΕΛ επιχειρεί να συνδεθεί με την ομάδα και ιδίως με τον κόσμο της, εξ ου και η αγορά εισιτηρίου διαρκείας στο νότιο πέταλο το οποίο φιλοξενεί τους οργανωμένους οπαδούς των γαλαζοκιτρίνων.

Εξυπακούεται ότι παράλληλα, η εν λόγω πράξη καταδεικνύει ότι όλα συνεχίζουν να βαίνουν... καλώς στις επαφές της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Λιασή επιβεβαιώνοντας πως η οριστική συμφωνία είναι πέρα για πέρα πιθανή.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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