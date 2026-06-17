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Ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάζει μια πρωτοποριακή ενέργεια: Το APOELWALLOFLEGENDS

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάζει μια πρωτοποριακή ενέργεια: Το APOELWALLOFLEGENDS

Μια νέα, ξεχωριστή ψηφιακή εμπειρία που δημιουργείται για τους φίλους της ομάδας

Μια πρωτοποριακή ενέργεια παρουσιάζει ο ΑΠΟΕΛ, ενόψει της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας, με όνομα «APOELWALLOFLEGENDS».

Αναλυτικά: «Το ΑΠΟΕΛ παρουσιάζει μια πρωτοποριακή ενέργεια: το APOELWALLOFLEGENDS

Φέτος, η κατοχή ενός εισιτηρίου διαρκείας δεν θα αποτελεί απλώς την εξασφάλιση μιας θέσης στο γήπεδο. Θα είναι η συμμετοχή σε ένα ιστορικό αποτύπωμα. Κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας θα έχει την επιλογή να ου στο Wall of Legends — μια ξεχωριστή λίστα χιλιάδων ΑΠΟΕΛιστών που θα γράψουν το δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία του Συλλόγου.

Μέσα από το APOELWALLOFLEGENDS, οι ΑΠΟΕΛίστες θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά διάφορα δεδομένα γύρω από την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας, βλέποντας την εξέλιξη μιας χρονιάς που ξεχωρίζει.

1.Η αγορά εισιτηρίων θα γίνεται κανονικά από την σελίδα του ΑΠΟΕΛ. Η σελίδα Wall of Legends, θα καταγράφει αποκλειστικά στατιστικά και δεδομένα. Δεν θα γίνονται αγορές μέσω αυτής.

2.Διαδικτυακά για να συμμετάσχεις στο Wall of Legends πρέπει να δίνεις μέσω της διαδικασίας αγοράς, την συγκατάθεση σου για την συγκεκριμένη ενέργεια ενώ με αγορά εισιτηρίων από το Orange Shop, όποιοι το επιθυμούν, θα συμπληρώνουν το σχετικό έγγραφο.

Το όνομά σου. Η παρουσία σου. Η ιστορία σου.

Στο Wall of Legends του ΑΠΟΕΛ.

Μια νέα, ξεχωριστή ψηφιακή εμπειρία που δημιουργείται για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, με το APOELWALLOFLEGENDS  — μια ειδική σελίδα που θα μεταφέρει ζωντανά την πορεία διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα της συμμετοχής και της δυναμικής του κόσμου μας.

Διαθέσιμη από τις 19.06.26».

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

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