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Εξέταση και προτεραιότητες

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Εξέταση και προτεραιότητες

Επιδίωξη είναι ο ΑΠΟΕΛ τη νέα χρονιά να είναι περισσότερο ανταγωνιστικός

Στα χέρια του Ζήση Βρύζα (αθλητικός διευθυντής) και του Νίκου Παπαδόπουλου (προπονητή) εναποθέτουν στον ΑΠΟΕΛ τον σχεδιασμό της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς. Μπορεί για τον δεύτερο να μην έχει εκδοθεί ακόμη το επίσημο φιρμάνι (σ.σ. με τον πρώτο υπάρχει καταρχήν συμφωνία και αναμένεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωσή της), κάτι που θεωρείται τυπικό θέμα, εντούτοις αμφότεροι σκέφτονται ήδη το μέλλον των γαλαζοκιτρίνων.

Πρωταρχικός στόχος φυσικά είναι η εξέταση του υφιστάμενου ρόστερ ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις ανάγκες της ομάδας. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν, για ακόμη μία χρονιά, αρκετές προσθαφαιρέσεις. Μέσα από τον έλεγχο των αρμοδίων θα φανερωθούν και οι προτεραιότητες για τις προσθήκες που θα γίνουν στο ρόστερ.

Σαφώς επιδίωξη είναι ο ΑΠΟΕΛ τη νέα χρονιά να είναι περισσότερο ανταγωνιστικός και, παράλληλα με την προσπάθεια για να ορθοποδήσει οικονομικά, να μπορέσει να σταθεί με αξιώσεις στις νέες εγχώριες διοργανώσεις και να κατακτήσει πράγματα (τίτλους ή ευρωπαϊκό εισιτήριο). Στο μεταξύ, στον ΑΠΟΕΛ δίνουν μεγάλη βαρύτητα και στην πώληση των εισιτηρίων διαρκείας, για αυτό τις τελευταίες ημέρες προϊδεάζουν για τις ανακοινώσεις της 19ης Ιουνίου. 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

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