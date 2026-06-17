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Μουντιάλ... πίτσας: Το κέρασμα του Λακρουά στους κατοίκους του χωριού του

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ... πίτσας: Το κέρασμα του Λακρουά στους κατοίκους του χωριού του

Η Γαλλία νίκησε την Σενεγάλη με 3-1, με μία απόφαση του Λακρουά όμως, να... κλέβει την παράσταση από το αγωνιστικό σόου του Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Γαλλία ξεκίνησε με νίκη 3-1 επί της Σενεγάλης τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026, αποφεύγοντας κάθε δυσάρεστη έκπληξη απέναντι στην ομάδα που πριν από 24 χρόνια είχε προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε δις για τους «τρικολόρ», όμως κάτι που έκανε ο συμπαίκτης του, Μαξένς Λακρουά αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τις ΗΠΑ, τράβηξε την προσοχή του φίλαθλου κοινού τόσο στην πατρίδα του, όσο και σε ολόκληρο το πλανήτη. Ο κεντρικός αμυντικός της Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται για πρώτη φορά σε αποστολή της Γαλλίας σε μεγάλο τουρνουά, με τον 26χρονο να θέλει να τιμήσει αυτή την περίσταση.

Συγκεκριμένα, o δήμαρχος του Αζά αποκάλυψε στην «L'Equipe» πως ο παίκτης είναι διατεθειμένος να κεράσει πίτσες στους, περίπου 300, κατοίκους του μικρού χωριού στο οποίο μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Γεννημένος στο Βιλνέβ-Σεν-Ζορζ (Βαλ-ντε-Μαρν), ο Γάλλος αμυντικός μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό στη Ντορντόν. Το χωριό σχεδιάζει να μεταδώσει τον αγώνα της Γαλλίας στην αίθουσα που διαθέτει, με τον δήμαρχο να κάνει αυτή την αποκάλυψη. «Ο Μαξένς προσφέρθηκε να μας αγοράζει πίτσες σε κάθε βραδιά αγώνα, κάτι που δείχνει πραγματικά τη βαθιά σύνδεση του Μαξένς με το χωριό», δήλωσε.

Ο Λακρουά πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας, πραγματοποιώντας 55 συμμετοχές και σκοράροντας τρία γκολ, κατακτώντας το Conference League, με την εθνική ομάδα της Γαλλίας έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές, όλες σε φιλικά, ενώ απέναντι στην Σενεγάλη έμεινε στον πάγκο καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα και περιμένει να δει αν θα παίξει για πρώτη φορά σε επίσημο ματς απέναντι στην Ιράκ το βράδυ της Τρίτης (23/06, 00:00).

athletiko.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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