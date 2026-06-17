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Προς αποχώρηση ο Μαντσίνι, εκτός κι αν...

ΓΗΠΕΔΟ

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Προς αποχώρηση ο Μαντσίνι, εκτός κι αν...

Ο λόγος αφορά καθαρά στο οικονομικό μέρος της συμφωνίας

Πάρθηκε η απόφαση από τον ΑΠΟΕΛ για το μέλλον του Ντανιέλ Μαντσίνι.

Ο 29χρονος μεταγράφηκε στην ομάδα της πρωτεύουσας τον Ιανουάριο και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 2028, ωστόσο η… μπάλα βρισκόταν στη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Στην εν λόγω συμφωνία, ο ΑΠΟΕΛ είχε τον πρώτο λόγο για το αν θα παραμείνει κάτοικος Λευκωσίας ο Μαντσίνι, μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πριν λήξει λοιπόν η προθεσμία, οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν την πλευρά του ποδοσφαιριστή πως δεν μπορεί να παραμείνει στον Αρχάγγελο μετα υφιστάμενα οικονομικά δεδομένα, αφού ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει σε φάση «σουλουπώματος» ώστε να ανταπεξέλθει στη νέα σεζόν και στις… παλιές αμαρτίες.

Για την ώρα, η παραμονή του 29χρονου δεν κερδίζει έδαφος, εκτός κι αν ο ίδιος δείξει διάθεση για αναπροσαρμογή συμβολαίου με μειωμένες απολαβές. 

Ο Μαντσίνι με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ κατέγραψε 19 συμμετοχές, σκόραρε τρία γκολ και κατέγραψε τρεις ασίστ.

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