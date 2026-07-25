Αργυρό μετάλλιο για τον Παύλο Κοντίδη στα Ολυμπιακά νερά του Λος Άντζελες

Στο Σαν Πέδρο του Λος Άντζελες, εκεί όπου το 2028 φιλοδοξεί να καταγράψει την έκτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Παύλος Κοντίδης πρόσθεσε άλλη μία επιτυχία στην καριέρα του, παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο στο Grand Slam του Λος Άντζελες.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος μπήκε ως πρώτος στις δύο κούρσες μεταλλίων όπου, τερματίζοντας 8ος και 9ος, πήρε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη της κατηγορίας ILCA7, πίσω από τον Αυστραλό Matt Wearn που πήρε το χρυσό. Στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου ανέβηκε ο Βρετανός Michael Beckett.

Αυτή είναι η δεύτερη σερί χρονιά που κατακτάει μετάλλιο ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού στο Grand Slam του Λος Άντζελες, καθώς πέρσι ήταν τρίτος, όμως πριν από έναν χρόνο οι ιστιοδρομίες είχαν γίνει σε διαφορετικό χώρο και συγκεκριμένα στο Λονγκ Μπιτς.

Με τη διάκριση αυτή ο Παύλος Κοντίδης δίνει συνέχεια στα πετυχημένα αποτελέσματα εντός του 2026, καθώς θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάιο είχε αναδειχθεί, στην Κροατία, για τρίτη φορά στην καριέρα του, Πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ από τον Ιούνιο ανέβηκε ξανά στο Νο1 της Παγκόσμιας Κατάταξης των σκαφών τύπου Laser (ILCA7), για πρώτη φορά μετά από 11 μήνες και έκτη γενικότερα στην καριέρα του.

Επόμενος μεγάλος στόχος για τον δις Αργυρό Ολυμπιονίκη είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Dunlaoghaire της Ιρλανδίας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 23-30 Αυγούστου, στον ίδιο κόλπο όπου στα τέλη Ιουνίου είχε πάρει αργυρό μετάλλιο σε coach regatta.

«Είμαι αρκετά χαρούμενος με την απόδοσή μου όλη την εβδομάδα, ήμουν πολύ σταθερός. Σήμερα τα πράγματα δεν πήγαν 100% σύμφωνα με τα πλάνα, αλλά είμαι ευτυχισμένος με τη δεύτερη θέση. Τώρα είναι ώρα για ξεκούραση, πίσω στο σπίτι, και μετά θα προετοιμαστώ για το Παγκόσμιο στην Ιρλανδία στο τέλος του Αυγούστου» δήλωσε ο Παύλος Κοντίδης μετά την παραλαβή του αργυρού μεταλλίου.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η Allwyn ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD. Συνοδοιπόρος σε κάθε ταξίδι είναι τα συμπληρώματα διατροφής NUTRICA, μια σειρά συμπληρωμάτων που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπειρία δύο δεκαετιών του Παύλου Κοντίδη και της ομάδας του στον πρωταθλητισμό.