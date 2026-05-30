Ποιος είναι φαβορί για αντι-Σλοτ στη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ γυρίζει σελίδα, παίρνοντας «διαζύγιο» με τον Άρνε Σλοτ και αναζητά τον αντικαταστάτη του Ολλανδού τεχνικού.

Τίτλοι τέλους για τον Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ. Οι «reds» προχώρησαν στην απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού και πλέον καλούνται να βρουν γρήγορα τον αντικαταστατή του. Αν δεν τον έχουν βρει.

Η κάκιστη σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο, αφού δεν μπόρεσε να μπει στην τετράδα, μένοντας κάτω από την Άστον Βίλα.

 Πλέον, η διοίκηση πατάει το restart, αφού η εποχή του Σλοτ, που στην πρώτη του σεζόν οδήγησε τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα, αλλά στη συνέχεια καθοδική πορεία καθαρά αγωνιστικά. Σύμφωνα με τα ξένα Μέσα ενημέρωσης ο Άντονι Ιραόλα, ο οποίος την περασμένη τριετία ήταν στην Μπόρνμουθ, αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχθεί. Το συμβόλαιο που του έχει προταθεί είναι τριετές.

Η πρώτη ομάδα της προπονητικής καριέρας του Ισπανού ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας (2018-19), ακολούθησε η Μιραντές (2019-20), έπειτα η Ράγιο Βαγιεκάνο (2020-23), Μπόρνμουθ (2023-26).

 

 

