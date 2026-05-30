Ολυμπιακός: Εκτός οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς για το Game 2 με την ΑΕΚ

Το απόγευμα του Σαββάτου (30/05, 17:15) η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena για το Game 2 της ημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προέβη σε μια έκπληξη όσον αφορά την αποστολή με την οποία θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι» απόψε, καθώς, άφησε για δεύτερο σερί ματς εκτός εξάδας ξένων τον Εβάν Φουρνιέ, παρά την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος και αντιμετωπίζει τενοντίτιδα στο δεξί πόδι.

Παράλληλα, εκτός από την εξάδα ξένων έμεινε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Ολυμπιακό να κατεβαίνει στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων με 11 παίκτες.