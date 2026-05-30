Οι ενδεκάδες Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ στον μεγάλο τελικό του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ κοντράρονται στην «Πούσκας Αρίνα» της Βουδαπέστης και στον μεγάλο τελικό του φετινού Champions League!

Οι Παριζιάνοι του Λουίς Ενρίκε θα παραταχθούν σε σύστημα 4-3-3, με τον Σαφόνοφ κάτω από τα δοκάρια, τους Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο και Μέντες τετράδα άμυνας μπροστά του, ενώ οι Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια θα αποτελέσουν την τριάδα στον άξονα, πίσω από τους Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια και Ντουέ.

Από την άλλη, ο Μικέλ Αρτέτα παρατάσσει τους πρωταθλητές Αγγλίας με τον Ράγια τερματοφύλακα, τους Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ τετράδα άμυνας, τους Ράις, Λιούις-Σκέλι στα χαφ, τον Έντεγκαρντ σε ρόλο δεκαριού και με τους Σάκα, Τροσάρ στα άκρα, να πλαισιώνουν τον πιο προωθημένο Χάβερτς.

Δείτε τις ενδεκάδες του τελικού:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ - Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες - Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια - Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια, Ντουέ.

Άρσεναλ (Αρτέτα): Ράγια - Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ- Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκαρντ - Σάκα, Τροσάρ, Χάβερτς.

Στον πάγκο για την Παρί οι Σεβαλιέ, Μάριν, Μπεράλντο, Ζάμπάρνι, Ράμος, Λι, Ερναντές, Μαγιουλού, Ντρο Φερνάντες, Μπαρκολά, Ζαΐρ-Εμερί και Εμπαγέ.

Αναπληρωματικοί της Άρσεναλ οι Κέπα, Ζεσούς, Έζε, Τίμπερ, Γκιόκερες, Νόργκαρντ, Μαντουέκε, Μερίνο, Καλαφιόρι, Θουμπιμέτι και Ντόουμαν.