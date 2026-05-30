Η Μίλαν πάει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με την απόκτηση του Σλοτ!

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Άρνε Σλοτ!

Το μεσημέρι του Σαββάτου (30/05) έπεσε σαν.. κεραυνός εν αιθρία η είδηση του «διαζυγίου» του Ολλανδού τεχνικού με τη Λίβερπουλ, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν και επίσημα πλέον χωριστούς δρόμους μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας.

Και ενώ δεν πρόλαβε να υποχωρήσει το αρχικό «σοκ» της είδησης, πολλά είναι τα δημοσιεύματα που χρήζουν ως μεγάλο φαβορί τον Άντονι Ιραόλα ως αντικαταστάτη του Σλοτ στην τεχνική ηγεσία των «reds».

Βέβαια, τα διεθνή ΜΜΕ δεν αναφέρονται μονάχα στην επόμενη ημέρα της Λίβερπουλ, αλλά και σε εκείνη του Ολλανδού προπονητή, καθώς, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, η Μίλαν προσπαθεί άμεσα να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με την απόκτησή του!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά οι δύο πλευρές βρίσκονται αυτή την ώρα σε διαπραγματεύσεις και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα και το αν τελικώς θα αναλάβει τις τύχες των «ροσονέρι»!