Θα το ήθελε αλλά δεν συμφώνησε με ΑΠΟΕΛ ο Μαρίνος Σατσιάς

Μετά την αποχώρηση του Μαρίνου Σατσιά από την Ομόνοια Αραδίππου πολλοί σύνδεσαν το γεγονός με τις αλλαγές που ετοιμάζονται στον ΑΠΟΕΛ.

Ο ίδιος ο Κύπριος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται θέμα συμφωνίας με τους γαλαζοκιτρίνους, όπως ανάφερε στις δηλώσεις του στον Alpha Κύπρου, όπου ήταν καλεσμένος για να σχολίαζει τον τελικό ανάμεσα στην Πάφο και τον Απόλλωνα.

«Το λέω ξεκάθαρα, μακάρι να συμφωνούσα αλλά δεν συμφώνησα με τον ΑΠΟΕΛ» ανάφερε και στη συνέχεια ανάφερε ότι πέρασε ωραία χρονιά στην Ομόνοια Αραδίππου στην οποία ευχήθηκε καλή επιτυχία ενόψει της νέας σεζόν.