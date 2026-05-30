Η Στουτγκάρδη έδεσε τον Ουντάβ με νέο συμβόλαιο-ρεκόρ!

Ο 29χρονος επιθετικός Ντένις Ουντάβ θα παραμείνει κάτοικος Στουτγκάρδης, η οποία ανανέωσε τη συνεργασία της μαζί του βάζοντας το χέρι βαθιά στην τσέπη της!

Ο 29χρονος επιθετικός, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις σταθερά εξαιρετικές του επιδόσεις όσον αφορά το σκοράρισμα, συμφώνησε με την ομάδα της Bundesliga για νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και ενώ πλέον θα λαμβάνει 6 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου!

Παράλληλα, η Στουτγκάρδη θα πληρώσει και 3 εκατ. ευρώ ως μπόνους υπογραφής, για τον ποδοσφαιριστή τον οποίο απέκτησε το 2023 και έκτοτε τον έχει δει να σκοράρει 57 φορές σε 117 εμφανίσεις! Παράλληλα, σε αυτό το διάστημα φόρεσε και τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας.

 

 

