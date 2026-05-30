Σορτς αντί Χουάντσο στην εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού - Προληπτικά εκτός ο Σλούκας

Δύο 24ωρα μετά το συναρπαστικό παιχνίδι στο Telekom Center Athens και τη νίκη του Παναθηναϊκού στην παράταση, οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στην Πυλαία από τον ΠΑΟΚ (14:50) για το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε την απόφαση να προβεί σε αλλαγές σε σχέση με το πρώτο ματς, καθώς, συμπεριέλαβε στην εξάδα ξένων τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος και ήταν εκτός του πρώτου αγώνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα πάρει τη θέση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη 12άδα του «τριφυλλιού». Εκτός έμεινε επίσης και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Όσον αφορά τον Κώστα Σλούκα, ο αρχηγός των «πράσινων» βρίσκεται κανονικά στην αποστολή αλλά δεν θα αγωνιστεί, καθώς έπαιξε αρκετά στο Game 1 και προτιμήθηκε από τον Παναθηναϊκό να προφυλαχθεί στο αποψινό ματς, αφού προέρχεται από χειρουργική επέμβαση.