Ο Όσμαν πήρε το... όπλο του και έστειλε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς!

Ζορίστηκε, αλλά έκανε τη δουλειά ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 102-94 τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, έκανε το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς της Stoiximan GBL, στους οποίους θα αντιμετωπίσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τον Ολυμπιακό, αρχής γενομένης από την ερχόμενη Τετάρτη (03/06, 21:00) στο ΣΕΦ.

Ο «δικέφαλος του βορρά» παρουσιάστηκε πάλι πολύ ανταγωνιστικός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν και είχε διαρκώς το προβάδισμα. Παρόλα αυτά, το τρομερό επιθετικό ξέσπασμα του Τζέντι Όσμαν στο δεύτερο μέρος και η αύξηση της αμυντικής έντασης των φιλοξενούμενων, ήταν στοιχεία αρκετά ώστε να έρθει η νίκη-πρόκριση του Παναθηναϊκού.

Ο Τούρκος φόργουορντ έμεινε στο παρκέ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα (ελλείψει του Νίκου Ρογκαβόπουλου) και ήταν ασταμάτητος, καθώς ολοκλήρωσε το ματς με 29 πόντους, οι 23 από τους οποίους ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο (4/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα). Από κοντά ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 τάπες, ενώ βοήθησε ο Τζέριαν Γκραντ με 15 πόντους και 6 ασίστ. 14 πόντους πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σορτς και ισάριθμους ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Από πλευράς του ΠΑΟΚ, που κλείνει μία ικανοποιητική σεζόν και ετοιμάζεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδό του με τον Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο, 22 πόντους είχε ο Κλίβελαντ Μέλβιν, 19 ο Κλιφ Ομορούγι και 17 ο Μπριν Ταϊρί.

Το ματς:

Οι πρώτοι πόντοι του ματς ήρθαν από τρίποντα των Ταϊρί και Όσμαν (3-3), με τον Μέλβιν να συνεχίζει αυτό το σερί μακρινών σουτ, γράφοντας το 6-3. Ο Περσίδης και ο Γκραντ αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (8-5), με τον Μπέβερλι να ευστοχεί σε δύο βολές για το 10-5. Ο Γκραντ ευστόχησε από μακριά (10-8), με τον πολύ συγκεντρωμένο ΠΑΟΚ να ξεφεύγει με 15-8 χάρη σε ωραία λέι απ των Περσίδη και Μπέβερλι. Ο Γκραντ συνέχισε να κρατάει μόνος του τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα (17-13), με τον Χέιζ-Ντέιβις να πηγαίνει στο καλάθι για το 18-15. Μουρ, Ομορούγι και Μέλβιν ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (27-15), με τον Χέιζ-Ντέιβις να γράφει με μακρινό σουτ το 27-17 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μήτογλου μείωσε με τρίποντο (27-20), με τον Μπέβερλι να ευστοχεί σε φλόουτερ για το 29-20. Ο Σορτς βρήκε στόχο από μέση απόσταση (29-23), όμως ο Μέλβιν απάντησε με τρίποντο για το 32-23. Ο Μήτογλου συνέχισε το θετικό του ξεκίνημα (32-26), με τον Σορτς να σκοράρει στο ανοιχτό γήπεδο για το 32-28. Ο Μέλβιν έδωσε λύσεις στον ΠΑΟΚ και τον κράτησε μπροστά στο σκορ (38-32), με τον Γκραντ να πετυχαίνει ακόμη ένα τρίποντο για το 38-36, φέρνοντας το ματς στο καλάθι. Ο Κόνιαρης έδωσε ανάσα στον ΠΑΟΚ (40-36), με τον Λεσόρ να σημαδεύει σωστά σε δύο βολές για το 40-38. Ο Ομορούγι πέτυχε παλικαρίσιο γκολ φάουλ (43-38), με τον Γάλλο ψηλό του Παναθηναϊκού να πηγαίνει ξανά στη γραμμή για το 43-40. Ομορούγι και Ναν αντάλλαξαν καλάθια (45-42), με τους Όσμαν και Ταϊρί να διαμορφώνουν το 47-44 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντο του Ναν (49-47), με τον Ομορούγι να καρφώνει εντυπωσιακά για το 51-47. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ευστόχησε ξανά από μακριά (51-50), με τον Λεσόρ να δίνει προβάδισμα 51-53 στους φιλοξενούμενους. Ο Όσμαν ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (51-56), όμως ο Μέλβιν απάντησε με πολύ δύσκολο γκολ φάουλ για το 54-56. Ο Περσίδης μείωσε στον πόντο (57-58), ενώ ο Μουρ έβαλε ξανά μπροστά τον ΠΑΟΚ με λέι απ (59-58). Ο Μπέβερλι επιτέθηκε στο καλάθι και βρήκε στόχο (61-58), με τον Γκραντ να σκοράρει πάνω σε άμυνα για το 61-60. Ο Ντίμσα έβαλε τρίποντο από την κορυφή (64-60), με τον ασταμάτητο Γκραντ να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 64-62. Ο Όσμαν έτρεξε με ορμή στο ανοιχτό γήπεδο και ισοφάρισε (64-64), με τον Ταϊρί να βάζει μαρκαρισμένο τρίποντο για το 67-64. Ο Τούρκος φόργουορντ συνέχισε το καλό του διάστημα με πέντε σερί πόντους (67-69), πριν βάλει τρεις βολές για το 67-72 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, Ταϊρί και Όσμαν αντάλλαξαν τρίποντα (70-75), με τον γκαρντ του ΠΑΟΚ να απαντάει σε λέι απ του Σορτς γράφοντας το 73-77. Ο Χέιζ-Ντέιβις ευστόχησε σε δύο βολές (73-79), ενώ ο Σορτς με τρίποντο ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (73-82). Ο Ομορούγι έδωσε μία λύση στον ΠΑΟΚ (75-82), με τον Χέιζ-Ντέιβις να γράφει το 75-84 με δύο βολές. Ο Όσμαν έβαλε ακόμη ένα τρίποντο, με τον Λεσόρ να ανεβάζει τη διαφορά σε διψήφια τιμή με χουκ (77-89). Χέιζ-Ντέιβις και Μέλβιν αντάλλαξαν μακρινά σουτ (81-92), ενώ ο Μουρ κάρφωσε στο ανοιχτό γήπεδο για το 83-92. Ο Μπέβερλι προσπάθησε να φέρει πιο κοντά τον ΠΑΟΚ με συνεχόμενες βολές (87-94), όμως ο Παναθηναϊκός είχε τις λύσεις και έφτασε στη νίκη χωρίς άγχος στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102.