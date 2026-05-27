Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

Ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από την περίπτωση και τα «θέλω» του Έντσο Φερνάντες!

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο Βρετανός δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς, ο Αργεντινός χαφ έχει πάρει την οριστική του απόφαση να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Τσέλσι, παρά το γεγονός πως οι «μπλε» θέλουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους και τη νέα σεζόν.

Το ενδιαφέρον και η προοπτική του να αγωνιστική στη Ρεάλ Μαδρίτη έχουν «αναγκάσει» τον 25χρονο μέσο να δώσει το «Οκ» στους μάνατζέρ του να ξεκινήσουν επαφές με την πλευρά των «μερένχες» με στόχο να βρεθεί μια φόρμουλα και να μετακομίσει στο «Μπερναμπέου».

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω δημοσίευμα, ο σύλλογος του Λονδίνου εφόσον δεν μπορέσει να μεταπείσει τον Φερνάντες να παραμείνει στο «Στάμφορντ Μπριζ», τότε, θα ζητήσει το αστρονομικό ποσό των 138 εκατομμυρίων ευρώ για την πώλησή του, η οποία αν ολοκληρωθεί, τότε θα είναι η πέμπτη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

