Κύπελλο και... τέλος ο Όρσιτς

Δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του ο Όρσιτς, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ του εξωτερικού. Ο Κροάτης βρίσκεται στην Πάφο από τον Ιανουάριο του 2025, κατέγραψε 67 συμμετοχές, σκόραρε 8 γκολ και μοίρασε άλλα 17 (!).

Ο 33χρονος -όπως σημειώνεται- τα έχει βρει σε όλα με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ κι έτσι το ερχόμενο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα για τον τελικό του κυπέλλου, ενδέχεται να είναι το τελευταίο του, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες.