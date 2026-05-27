Με Ντεμπελέ και Χακίμι στον τελικό κόντρα στην Άρσεναλ η Παρί

Ευχάριστα νέα για τον Λουίς Ενρίκε και κατ’ επέκταση την Παρί Σεν Ζερμέν, τέσσερις ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του φετινού Champions League κόντρα στην Άρσεναλ, που θα γίνει στη Βουδαπέστη...

Κι αυτό γιατί, τόσο ο Ουσμάν Ντεμπελέ όσο και ο Ασράφ Χακίμι επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης της γαλλικής ομάδας, θέτοντας εαυτούς στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού!

Ο Γάλλος επιθετικός, αντιμετώπιζε πρόβλημα στη δεξιά γάμπα, μετά το τελευταίο ματς πρωταθλήματος απέναντι την Παρί FC στις 17 Μαΐου.

Ενώ ο Μαροκινός δεξιός μπακ είχε τραυματιστεί στον δεξιό μηρό στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης με την Μπάγερν Μονάχου στις 28 Απριλίου.

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι η Παρί θα έχει τα δύο αυτά βασικά στελέχη της στην 11άδα στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στους «κανονιέρηδες».