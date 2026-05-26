Αποχωρεί από τον ΑΠΟΕΛ ο Ευαγόρας Αντωνίου, δηλώνοντας έτοιμος για νέα πρόκληση

Δεν θα παραμείνει στον ΑΠΟΕΛ ο Ευαγόρας Αντωνίου, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομάδα της Λευκωσίας, ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να δοκιμάσει στο εξωτερικό.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ευαγόρα Αντωνίου.

Η διοίκηση της ομάδας βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή, με στόχο την ανανέωση της συνεργασίας μας. Ωστόσο, ο ίδιος ενημέρωσε ότι προέκυψε πρόταση από ομάδα του εξωτερικού, την οποία αποφάσισε να αποδεχθεί.

Αποτελεί προσωπικό στόχο του Ευαγόρα Αντωνίου να δοκιμάσει την πρόκληση της αγωνιστικής παρουσίας εκτός Κύπρου και ως ΑΠΟΕΛ σεβόμαστε απόλυτα την απόφασή του να προχωρήσει σε αυτό το νέο βήμα της καριέρας του.

Ευχόμαστε στον Ευαγόρα ό,τι καλύτερο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι πόρτες του ΑΠΟΕΛ θα είναι πάντοτε ανοικτές για έναν ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε για τον επαγγελματισμό, το ήθος και την παρουσία του στην ομάδα μας.

Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία».

 

