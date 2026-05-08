Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε: Ισοφάριση ή break πρόκρισης

Game 4 ανάμεσα σε Ζάλγκιρις και Φενέρμπαχτσε!

Οι δύο ομάδες κοντράρονται απόψε (20:00) στην τέταρτη συνάντησή τους για τα playoffs της Ευρωλίγκας και με τη Φενέρ να έχει το προβάδισμα στη σειρά με 2-1, στη σειρά από την οποία θα προκύψει η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό του Final Four!

Οι πρωταθλητές πήραν τα δύο πρώτα παιχνίδια στην έδρα τους με παρόμοιο τρόπο, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους και νικώντας με 89-78 στο πρώτο και με 86-74 στο δεύτερο, κάνοντας σημαντικότατο και αποφασιστικό βήμα πρόκρισης.

Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης η Ζάλγκιρις αντέδρασε και παρέμεινε ζωντανή, αφού παρότι βρέθηκε να χάνει μέχρι και με διαφορά 19 πόντων, τελικά κατάφερε να ολοκληρώσει τη μεγάλη ανατροπή και να πανηγυρίσει τη νίκη με το οριακό 81-78 με MVP τον Τουμπέλις (26π, 6 ριμπ), κάνοντας το 2-1 και θέλοντας μία ακόμα νίκη απόψε στην «καυτή» Zalgirio Arena, για να προκαλέσει καθοριστικό Game 5 στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δύο ομάδες θα έχουν όλους τους παίκτες τους διαθέσιμους, ενώ διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς, Χουάν Κάρλο Γκαρθία και Κάρλος Κορτές.