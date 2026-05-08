Παναθηναϊκός-Βαλένθια: Δεύτερη ευκαιρία πρόκρισης στο Final Four για τους πράσινους

Ψάχνει τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο τρίτο συνεχόμενο Final Four

Τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο Telekom Center Athens (21:15), με τον Παναθηναϊκό να έχει ακόμη το προβάδισμα με 2-1 απέναντι στη Βαλένθια και να ψάχνει τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο τρίτο συνεχόμενο Final Four για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2000-2002.

Παράλληλα, αν οι «πράσινοι» καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά στην έδρα τους, θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο 14ο Final Four της ιστορίας τους, επιβεβαιώνοντας ξανά τη θέση τους ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να τελειώσει τη σειρά στο Game 3, όμως παραμένει σε θέση ισχύος και θέλει μπροστά στο κοινό του να αποφύγει ένα πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια πήρε ψυχολογία μετά τη μείωση της σειράς και πλέον θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει, ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση στην έδρα της.

Στα αγωνιστικά, εκτός για τον Παναθηναϊκό παραμένει ο Κώστας Σλούκας, ενώ για τη Βαλένθια απουσιάζει ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, ενώ σχεδόν απίθανη είναι η συμετοχή του Χοσέπ Πουέρτο, που τραυματίστηκε στο Game 3.

«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας», είπε ο Εργκίν Αταμάν ενόψει της αναμέτρησης.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Μεχντί Ντιφαλά και Σάσο Πέτεκ.

