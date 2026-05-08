Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα: Κίνητρο η κορυφή

Το τελευταίο της εντός έδρας παιχνίδι θα δώσει απόψε (19:00) η Ανόρθωση και θα υποδεχθεί την Ε.Ν. Ύψωνα. Kαι θέλει να πει αντίο στο κοινό της με νίκη, σε αναμέτρηση που αφορά την 6η αγωνιστική της β΄ φάσης και είναι χωρίς ιδιαίτερη σημασία.

Μοναδικό κίνητρο είναι η πρωτιά του β΄ ομίλου, με την «Κυρία» να έχει τον… έλεγχο όντας στο +3 από τη λεμεσιανή ομάδα. Το κυρίως μενού θα σερβιριστεί το Σάββατο όπου θα γίνουν τρία παιχνίδια που αφορούν τη διαβάθμιση, με τα φώτα να είναι ξανά στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και στον αγώνα της Ομόνοιας Αραδίππου απέναντι στον Ακρίτα.

Παρασκευή 08/05

19:00 Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα

Σάββατο 09/05

18:00 Ένωση - Εθνικός Άχνας

18:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας

18:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (7η αγων.): Εθνικός Άχνας-Ομόνοια Αρ. (15/05, 17:00), Ολυμπιακός-Ανόρθωση (15/05, 19:00), Ακρίτας-ΑΕΛ (15/05, 19:00), Ε.Ν. Ύψωνα-Ένωση (17/05, 17:00).