Περνά στην επόμενη μέρα η Ανόρθωση - Με το στυλό στο χέρι ο Κίκο

Έντονες είναι οι διεργασίες σε… όλα τα επίπεδα, στην Ανόρθωση.

Η αλλαγή σκυτάλης στα διοικητικά φαίνεται πως συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, ενώ μπήκε ήδη ρευστό στα ταμεία (30%), όπως δεσμεύτηκε το νέο σχήμα που θα αναλάβει -εκτός απροόπτου- την ομάδα της Αμμοχώστου.

Παράλληλα, διαφοροποίηση δεδομένων προκύπτει με τον Κίκο. Ο ποδοσφαιριστής της «Κυρίας» έκανε δεύτερες σκέψεις για ανανέωση, ωστόσο άλλαξε στάση και τα βρήκε σε όλα με τους κυανόλευκους. Έτσι θα παραμείνει στην Ανόρθωση για τα επόμενα χρόνια, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2+1.