O... παλιός δεν πάει πουθενά!

Έχοντας προϋπηρεσία σε άλλες τρεις κυπριακές ομάδες (Δόξα, Ολυμπιακό, Ομόνοια), ερχόμενος στην Ανόρθωση το καλοκαίρι του 2022, λίγοι θα περίμειναν ότι ο Κίκο θα ήταν αυτή τη στιγμή ο μακροβιότερος ξένος στο ρόστερ της ομάδας της Αμμοχώστου.

Μπορεί στα αρχικά στάδια της θητείας του ο Πορτογάλος να πέρασε από μία περίοδο αμφισβήτησης, εντούτοις πλέον άπαντες παραδέχονται ότι είναι από τους ποδοσφαιριστές που προσφέρουν τα περισσότερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την «Κυρία».

Και θα συνεχίσει να βρίσκεται στις επάλξεις, καθώς φαίνεται να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για υπογραφή συμβολαίου διάρκειας άλλων δύο χρόνων, με προοπτική για ακόμη έναν.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διεργασίες για την αλλαγή στα διοικητικά της ομάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα των ανθρώπων που δείχνει ενδιαφέρον για εμπλοκή, έχει πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της για να βάλει ένα αρχικό ποσό για να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις.