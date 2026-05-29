Γυρίζει του Καμορανέζι;

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Κυριάκος Πραστίτης αποκάλυψε πως ο Μάουρο Καμορανέζι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Ανόρθωσης έπειτα από δική του επιθυμία.

Μάλιστα, είχε τονίσει πως εντός της ημέρας (Τρίτη, 26/5) θα έβγαινε και η ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών. Από τότε μέχρι σήμερα, δεν προέκυψε αυτό με τις εξελίξεις όσον αφορά το διοικητικό να είναι ραγδαίες...

Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν μπορεί να υπάρξει ανατροπή με τον Καμορανέζι, όπως συνέβη για παράδειγμα με τον Κίκο και ο Ιταλός παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου...

Όσο πάντως, δεν υπάρχει κάτι επίσημο σε μορφή ανακοίνωσης, το θέμα είναι ανοικτό για όλα τα ενδεχόμενα.