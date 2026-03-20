Ανόρθωση: Απρόοπτο με Μ.Ηλία, ευχάριστα με Κίς

Ανόρθωση: Απρόοπτο με Μ.Ηλία, ευχάριστα με Κίς

Χαμόγελα στο «Αντώνης Καράς»

Η Ανόρθωση μπαίνει στη Β΄ φάση του πρωταθλήματος με σκοπό να ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορεί την υπόθεση παραμονής της στην κατηγορία. Η αρχή θα πρέπει να γίνει αύριο (21/3) στις 17:00, όπου υποδέχεται τον Ακρίτα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με μοναδικό σκοπό τη νίκη που θα της δώσει τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Ο Καμορανέζι μπορεί να υπολογίζει σε ένα σημαντικό όπλο που έχει στερηθεί το τελευταίο διάστημα στην μεσοεπιθετική του γραμμή, καθώς ο Τάμας Κίς που είχε υποβληθεί με επιτυχία σε επέμβαση στο ζυγωματικό μετά τον επεισοδιακό τραυματισμό που είχε σε μια φάση με τον Γκορτέρ στην Πάφο, είναι ξανά διαθέσιμος, έστω και με προστατετική μάσκα.

Ο Ούγγρος επιθετικός έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνει φέτος η ομάδα της Αμμοχώστου.

Στα αρνητικά προβλήματα που αφορούν στους Κωστάκη Αρτυματά και Αλέσιο ντα Κρούζ, έρχεται να προστεθεί και αυτό του Μάριου Ηλία, με τον διεθνή επιθετικό να ταλαιπωρείται από μϋικό τραυματισμό και να τίθεται εκτός επιλογών του Μάουρο Καμορανέζι. Το ίδιο ισχύει και με τον Τομπίας Σετίν ο οποίος είναι επίσης τραυματίας. Επιστρέφει από τιμωρία ο Κίκο, ενώ ο Σόσα θα εκτήσει την ποινή του λόγω καρτών.

