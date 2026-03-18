Κόντραρε αρκετά τους πάνω!

Μάλιστα, στα έξι τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου, στα οποία στον πάγκο ήταν ο Μάουρο Καμορανέζι, η ομάδα της Αμμοχώστου παραμένει αήττητη. Και δεν μιλάμε για τυχαία παιχνίδια αλλά τα πλείστα απέναντι σε ομάδες κόντρα στις οποίες θα κυνηγούσε ευρωπαϊκά εισιτήρια ή τίτλους.

Σε αυτό το διάστημα, εκτός έδρας, η Ανόρθωση κέρδισε τον Άρη (0-1) και τον ΑΠΟΕΛ (0-2) και έφερε ισοπαλία με την Πάφος FC (0-0), ενώ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι έμεινε στο 1-1 με τον Απόλλωνα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Γενικότερα στη σεζόν, απέναντι στις ομάδες του α’ γκρουπ έχασε τρεις φορές, δύο από την πρωτοπόρο Ομόνοια (0-5, 2-0) και μία από την ΑΕΚ (4-0).

Στο άλλο παιχνίδι της με τους κιτρινοπράσινους είχε μείνει στην ισοπαλία στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με 1-1. Το ίδιο σκορ, στη διάρκεια του α’ γύρου, επίσης στο γήπεδο της Λάρνακας είχε φέρει με Άρη, Πάφος FC και ΑΠΟΕΛ, ενώ με τον Απόλλωνα είχε μείνει στη λευκή ισοπαλία στο στάδιο Αλφαμέγα. Συνολικά δηλαδή η «Κυρία» πήρε 13 βαθμούς από το πάνω γκρουπ.