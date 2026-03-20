Ποιοι «παίζουν» για αντικαταστάτες του Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) για τους φίλους της Μπιλμπάο, η ανακοίνωση του Ερνέστο Βαλβέρδε, ότι αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας στο τέλος της σεζόν!

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός, μετά από τέσσερα χρόνια στο «Σαν Μαμές» θα ρίξει τους τίτλους τέλους, σε μια άκρως επιτυχημένη πορεία και τα Μέσα της χώρας έχουν ήδη αρχίσει την ονοματολογία για την επόμενη ημέρα!

Σύμφωνα λοιπόν με τη Μarca, το πρώτο όνομα, που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες τη δεδομένη στιγμή είναι αυτό του Άντονι Ιραόλα! Ο Βάσκος τεχνικός, έχει επιδείξει ένα εξαιρετικό έργο στην Μπόρνμουθ και η προϊστορία του στην Μπιλμπάο ως ποδοσφαιριστή, του δίνει ένα έξτρα «boost»!

Ο δεύτερος είναι ο πρώην βοηθός του Ιραόλα στη Ράγιο Βαγεκάνο και σημερινός, πρώτος προπονητής, της αντιπάλου της ΑΕΚ στο Conference League, Ινίγο Πέρες. Το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγιεκάνο λήγει επίσης στο τέλος της σεζόν ενώ επίσης, έχει φορέσει τη φανέλα της βασκικής ομάδας.

Στην Onda Cero, αναφέρεται και το όνομα του Κλαούντιο Χιράλδες. Ο νεαρός τεχνικός της Θέλτα, έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τη δουλειά του και σε αρκετούς φαντάζει ως ιδανικότερος, λόγω της ολοκληρωμένης ποδοσφαιρικής του φιλοσοφίας και της ισχυρής του δέσμευσης στην ανάπτυξη νέων ταλέντων.

Ο τελευταίος που αναφέρεται στα δημοσιεύματα είναι και αυτός που φαντάζει ως η δυσκολότερη περίπτωση. Ο λόγος για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός τεχνικός μπορεί να είναι ο προπονητής της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ωστόσο το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.