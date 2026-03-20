Θα πρέπει να κερδίσει και την κούραση

Θα πρέπει να κερδίσει και την κούραση

Την Κυριακή(22/3) υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ και πρέπει να εμφανιστεί έτοιμη η ΑΕΚ

Μέτα τον αποκλεισμό από το Conference League η ομάδα της ΑΕΚ, θα πρέπει να βρει τα ψυχικά αποθέματα και να εμφανιστεί έτοιμη, έτσι ώστε να καταφέρει να πάρει τη νίκη ενάντια στον ΑΠΟΕΛ, αυξάνοντας την θέση της από αυτόν και συνεχίζοντας σε τροχιά πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ λοιπόν, καλείται να αφήσει πίσω της τον πικρό αποκλεισμό από το Conference League και να στρέψει άμεσα την προσοχή της στις εγχώριες υποχρεώσεις, εκεί όπου διακυβεύονται ακόμη μεγάλοι στόχοι. Το ποδόσφαιρο, άλλωστε, δεν αφήνει χρόνο για συναισθηματική φθορά, καθώς οι ομάδες κρίνονται από την ικανότητά τους να αντιδρούν.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για την ομάδα της Λάρνακας είναι ψυχολογικό. Μετά τον αποκλεισμό η αυτοπεποίθηση της ομάδας θα δοκιμαστεί, ενώ η πίεση θα αυξηθεί. Τώρα είναι που χρειάζεται χαρακτήρας και καθαρό μυαλό. Οι ποδοσφαιριστές καλούνται να μετατρέψουν την απογοήτευση σε κίνητρο και να μπουν στον αγωνιστικό χώρο με ένταση, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα.

Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα με εμπειρία, που γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται τα μεγάλα παιχνίδια. Αυτό καθιστά την αποστολή της ΑΕΚ ακόμη πιο απαιτητική, αλλά ταυτόχρονα της δίνει την ευκαιρία να αποδείξει την αξία της απέναντι σε έναν άμεσο ανταγωνιστή, τουλάχιστον για ένα Ευρωπαΐκό εισητήριο.

Είναι ένα κομβικό σημείο για την ΑΕΚ, αφού η αντίδρασή της μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό θα καθορίσει όχι μόνο το αποτέλεσμα του ντέρμπι, αλλά και τη συνολική της πορεία στο πρωτάθλημα. Μια νίκη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ δεν θα είναι απλώς τρεις βαθμοί, αλλά θα είναι δήλωση χαρακτήρα και φιλοδοξίας για τη συνέχεια.

Α. Π. 

Θα πρέπει να κερδίσει και την κούραση

