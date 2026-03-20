ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτσι μεγαλώνεις σαν ομάδα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο σεβασμός και οι κινήσεις του Γκλάσνερ μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ δείχνει την ποιότητα της ομάδας της Λάρνακας

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, μετά το τέλος του παιχνιδιού για τους «16» του Conference league απέναντι στην ΑΕΚ, μπήκε στα αποδυτήρια και έδωσε τα συγχαρητήριά του στους ποδοσφαιριστές του Ροθάδα για την προσπάθεια που κατέλαβαν μέχρι και το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Η ομάδα της Λάρνακας αντιμετώπισε τρεις φορές φέτος τους Άγγλους, δύο φορές στην Αγγλία, μία για το league phase, όπου έφυγε νικήτρια με 0-1, καθώς επίσης και το 0-0 της προηγούμενης Πέμπτης(12/3). Χθες(19/3) το παιχνίδι έληξε στο 1-1, όμως οι Άγγλοι βρήκαν το γκολ πρόκρισης στην παράταση. Παρά την πικρία του αποκλεισμού, η ΑΕΚ Λάρνακας μπορεί να κρατήσει πολλά θετικά.

Απέναντι σε έναν αντίπαλο από την Πρέμιερ Λιγκ, στάθηκε ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια, δείχνοντας οργάνωση, πειθαρχία και πάθος.

Εκτός τούτου, αν προσέξει κανείς τον τρόπο που ξέσπασαν σε πανηγύρια οι παίκτες της Λονδρέζικης ομάδας, καταλαβαίνει τη σημασία που είχε για αυτούς η πρόκριση αλλά και το πόσο μεγάλωσε η ΑΕΚ σαν ομάδα στην Ευρώπη, για να χρειάζεται μια ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ να υπερβάλει εαυτό για να την αποκλείσει.

Ο Γκλάσνερ θα μπορούσε να δώσει ρεπό στους παίκτες, όμως ανακοίνωσε φιλικό το οποίο θα τους κρατήσει σε φόρμα για την συνέχεια. Αυτό δείχνει την νοοτροπία και τον τρόπο λειτουργείας που υπάρχει σε τέτοιες ομάδες, κάτι το οποίο θα πρέπει να σημειώσουν στην ΑΕΚ, και όχι μόνο, για το μέλλον.

Α. Π.

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Bundesliga - 27η αγωνιστική: Μάχη για Champions League και «φωτιά» στην ουρά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άτυχη η ΑΕΚ, με Μπανταλόνα στα playoffs του BCL

Ελλάδα

|

Category image

Έτσι μεγαλώνεις σαν ομάδα!

ΑΕΚ

|

Category image

Η Premier League κοντά σε ιστορικό ρεκόρ: 7 ομάδες στο Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός κλήσεων της Αγγλίας ο Αλεξάντερ-Άρνολντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λάβετε θέσεις, ξεκινούν τα πλέι οφ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Την Κυριακή (22/03) στη Λεμεσό ο Παγκύπριος Μαραθώνιος

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στην Εσθονία για τη ρεβάνς του Promotion Round η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Υπό την προστασία του στρατού το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

11η αγωνιστική στο Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ μετά από τρεις μήνες ο Ίσακ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λακρουά: «Έπαιξε πολύ καλά η ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

«Πάμε να κερδίσουμε την Πάφο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΕΚ Λάρνακας: Ανακοίνωσε πακέτα εισητηρίων για τα πλέι οφ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη