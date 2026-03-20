Έτσι μεγαλώνεις σαν ομάδα!

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, μετά το τέλος του παιχνιδιού για τους «16» του Conference league απέναντι στην ΑΕΚ, μπήκε στα αποδυτήρια και έδωσε τα συγχαρητήριά του στους ποδοσφαιριστές του Ροθάδα για την προσπάθεια που κατέλαβαν μέχρι και το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Η ομάδα της Λάρνακας αντιμετώπισε τρεις φορές φέτος τους Άγγλους, δύο φορές στην Αγγλία, μία για το league phase, όπου έφυγε νικήτρια με 0-1, καθώς επίσης και το 0-0 της προηγούμενης Πέμπτης(12/3). Χθες(19/3) το παιχνίδι έληξε στο 1-1, όμως οι Άγγλοι βρήκαν το γκολ πρόκρισης στην παράταση. Παρά την πικρία του αποκλεισμού, η ΑΕΚ Λάρνακας μπορεί να κρατήσει πολλά θετικά.

Απέναντι σε έναν αντίπαλο από την Πρέμιερ Λιγκ, στάθηκε ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια, δείχνοντας οργάνωση, πειθαρχία και πάθος.

Εκτός τούτου, αν προσέξει κανείς τον τρόπο που ξέσπασαν σε πανηγύρια οι παίκτες της Λονδρέζικης ομάδας, καταλαβαίνει τη σημασία που είχε για αυτούς η πρόκριση αλλά και το πόσο μεγάλωσε η ΑΕΚ σαν ομάδα στην Ευρώπη, για να χρειάζεται μια ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ να υπερβάλει εαυτό για να την αποκλείσει.

Ο Γκλάσνερ θα μπορούσε να δώσει ρεπό στους παίκτες, όμως ανακοίνωσε φιλικό το οποίο θα τους κρατήσει σε φόρμα για την συνέχεια. Αυτό δείχνει την νοοτροπία και τον τρόπο λειτουργείας που υπάρχει σε τέτοιες ομάδες, κάτι το οποίο θα πρέπει να σημειώσουν στην ΑΕΚ, και όχι μόνο, για το μέλλον.

Α. Π.