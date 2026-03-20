Οι ενδεκάδες στο Ομόνοια Αραδίππου - Ένωση

Με μια αναμέτρηση ανοίξει η αυλαία των play out.

Η Ομόνοια Αραδίππου υποδέχεται στις 19:00 την Ένωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με στόχο το τρίποντο που αφ’ ενός θα την διατηρήσει στην κορυφή του β’ γκρουπ και αφετέρου μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.

Από την άλλη, οι «βυσσινί» αποδέχθηκαν την… μοίρα τους και περιμένουν απλά το φινάλε για να δουν την επόμενη μέρα.

Οι ενδεκάδες

Ομόνοια Αραδίππου: Κόστιτς, Τελάντερ, Χαβέλκα, Ποντικός, Μουαντίμπ, Βαν Μούλεμ, Αντωνίου, Κάνο, Ενρίκες, Σ. Γεωργίου, Ασεχνούν

Ένωση: Αντεμπάγιο, Ιωάννου, Οκέκε, Κουρέζ, Γκόλντσχαντ, Κοσμά, Ρισβάνης, Κοζάρ, Κύζας, Σολωμού, Χαραλάμπους